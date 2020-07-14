Valilik'te Ayasofya koordinasyon toplantısı İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenlendi. Valilikte gerçekleştirilen toplantıya ilişkin Vali Yerlikaya, Twitter hesabından fotoğraflarla, "Ayasofya Cami'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız." mesajı paylaştı.

Kaynak: DHA