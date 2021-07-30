Valilik tarafından Manavgat için başlatılan yardım kampanyasına ATSO'dan 500 bin TL
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valilik tarafından Manavgat için başlatılan yardım kampanyasına ATSO'dan 500 bin TL

Valilik tarafından Manavgat için başlatılan yardım kampanyasına ATSO'dan 500 bin TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Seydi Tahsin Güngör, ortak bir açıklama ile Manavgat'taki orman yangında zarar gören vatandaşlar için Antalya Valiliği...

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Seydi Tahsin Güngör, ortak bir açıklama ile Manavgat'taki orman yangında zarar gören vatandaşlar için Antalya Valiliği tarafından düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Oda başkanlarından Çetin, Çandır ve Güngör, yaptıkları ortak açıklamada, "Antalya tarihinin en büyük orman yangını felaketini yaşıyoruz. Bu zor günlerinde hemşehrilerimizin yanında olmak, yanan ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek için hepimize büyük görev düşüyor. Antalya Valiliğimiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5 milyon TL ile katkıda bulundu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 500 bin TL ile kampanyaya destek verdi. Antalya Ticaret Borsası tarafından da Manavgat bölgesindeki çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda ilk etapta 100 ton saman ve yem bölgeye intikal ettirildi. Tüm oda ve borsalarımız ile iş insanlarını ve hemşehrilerimizi kampanyaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Ayni yardımlara ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkanlar, "Yaraların sarılması zaman alacak. Bölgeye çok sayıda su ve gıda yardımı gönderiliyor. Bu yardımlarla ilgili Manavgat Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçilerek ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili yardımların gönderilmesinde fayda var. Bölgede özellikle mobilya, ev tekstili, beyaz eşya ihtiyacı bulunuyor. Üreticilerden ve hemşehrilerimizden özellikle bu ürünlerle ilgili ayni yardımlara ağırlık vermelerini rica ediyoruz. Bu konuda faaliyet gösteren firmalarımızı Manavgat'a destek olmaya davet ediyoruz. Ayrıca nakdi yardımlar için Antalya Valiliği'nin açtığı hesaplar dikkate alınmalı" diye konuştular. - ANTALYA

Valilik tarafından Manavgat için başlatılan yardım kampanyasına ATSO'dan 500 bin TL
Valilik tarafından Manavgat için başlatılan yardım kampanyasına ATSO'dan 500 bin TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Ömer Halisdemir
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Muslera Eda Erdem Burak Elmas Alper Yılmaz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valilik tarafından Manavgat için başlatılan yardım kampanyasına ATSO'dan 500 bin TL - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:01:54. #1.16#

title