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Valilik talimatının ardından yol kenarındaki araçlar çekiliyor

Valilik talimatının ardından yol kenarındaki araçlar çekiliyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Hadımköy'de yol kenarına bırakılan araçlar Valilik talimatıyla çekiliyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Hadımköy'de yol kenarına bırakılan araçlar Valilik talimatıyla çekiliyor.

İstanbul'u felç eden kar yağışı sırasında yolda kalan sürücüler araçlarını bırakıp oradan ayrılmıştı. Yol temizleme çalışmaları hızlanırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sürücülerden yol kenarına bırakılan araçlarını kaldırması çağrısında bulundu. Kimi vatandaşlar araçlarını kaldırırken, kaldırılmayan araçlar ise çekici yardımıyla çekiliyor.

(Hakan Polat-Mert Yıldırım/ İHA)

Valilik talimatının ardından yol kenarındaki araçlar çekiliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Yerel, Güncel, Haber

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