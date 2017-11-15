Valilik "Seyahat Belgesi"Olmayan Sığınmacıların Taşınmasını Yasakladı

Çorum Valiliği kentte ikamet eden Irak ve Suriyeli vatandaşların şehir dışı seyahatlerinde İl Göç İdaresi tarafından verilen "seyahat belgesi" olmaksızın seyahat etmelerini yasakladı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriye ve Iraklı yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacıyla bir karar alındığı belirtildi.



İl sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan karayolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Seyahat Belgesi" bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Geçici koruma kapsamında bulunan Suriye ve Iraklı yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriye ve Iraklı yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile Çorum il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır." denildi.



Açıklamada ayrıca, seyahat belgesi olmayan yabancıları şehir dışına çıkartacak otobüs firmaları, taksi durakları ya da oto kiralama işletmelerine idari para cezası uygulanacağına dikkat çekildi.