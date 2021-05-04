Valilik 'pandemi sosyal destek yardımı' dolandırıcılarına karşı uyardı
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Valilik 'pandemi sosyal destek yardımı' dolandırıcılarına karşı uyardı

Valilik 'pandemi sosyal destek yardımı' dolandırıcılarına karşı uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan Valiliği, internet üzerinden 'pandemi desteği' yalanıyla mesaj gönderen telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Ardahan Valiliği, internet üzerinden 'pandemi desteği' yalanıyla mesaj gönderen telefon dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son zamanlarda, telefon dolandırıcılarının 'pandemi desteği' şeklinde internet linki içeren mesajlar göndererek, linke tıklayan vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek suretiyle mağdur ettikleri yönünde şikayetler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, Valiliğimizin, Kaymakamlıklarımızın, Belediyelerimizin ya da diğer kurumlarımızın adını kullanarak yardım için aradığını söyleyen kişi ya da kişileri vakit kaybetmeden 155 Polis, 156 Jandarma ve adli makamlara bildirmeleri rica olunur" ifadelerine yer veridi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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