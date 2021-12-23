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Valilik otele yerleştirdi, o yine donmak üzereyken bulundu

Valilik otele yerleştirdi, o yine donmak üzereyken bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de 3 gün önce donmak üzereyken bulunarak Valilik tarafından otele yerleştirilen Gürcistan uyruklu şahıs yeniden aynı şekilde bulundu.

RİZE (İHA) - Rize'de 3 gün önce donmak üzereyken bulunarak Valilik tarafından otele yerleştirilen Gürcistan uyruklu şahıs yeniden aynı şekilde bulundu.

Rize merkez sahil dolgu alanında bulunan çardaklarda yerde yatan şahsı gören esnaf sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin gelmesiyle müdahale edilen şahısın 21 Aralık Salı günü aynı çardakta alkollü halde donmak üzereyken bulunan J.Z. (35) isimli Gürcistan uyruklu şahıs olduğu ortaya çıktı. 2. kez aynı çardakta bulunan J.Z. sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan şahsın 3 gün önce donmak üzereyken bulunduğunda sağlık ekipleri tarafından yine hastaneye getirilerek tedavi altına alındığı, sonrasında Rize Valiliği tarafından otele yerleştirildiği, ancak yeniden alkollü bir şekilde çardaklarda bayıldığı ortaya çıktı. - RİZE

Valilik otele yerleştirdi, o yine donmak üzereyken bulundu

Valilik otele yerleştirdi, o yine donmak üzereyken bulundu

Valilik otele yerleştirdi, o yine donmak üzereyken bulundu

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