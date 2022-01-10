VALİLİK ÖNÜNE BIRAKILAN BOHÇA FÜNYEYLE PATLATILDI

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA Valiliği önünde bırakılan şüpheli kırmızı bohça, tedirginliğe neden oldu. Fünye ile patlatılan bohçadan kadın kıyafetleri çıktı.

Şanlıurfa Valilik binasının bahçe duvarının yanında öğle saatlerinde kırmızı bir bohça görenler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araç ve yaya trafiğini keserek önlem aldı. Çağırılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bohçayı fünyeyle patlattı. Bohçadan kadın kıyafetleri çıktı.Polis, bohçayı bırakan kişinin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.