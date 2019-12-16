Valilik önünde kendisini bıçakla yaralamak istedi

16.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:58

KAYSERİ'de, valilik binası önüne gelen evli ve 3 çocuk babası Mesut Y. (43), meyve bıçağını karnına dayayıp, intihara kalkıştı. Mesut Y. polis ekiplerince ikna edildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesinde yer alan Kayseri Valiliği protokol girişi önünde meydana geldi. Bina önüne gelen Mesut Y. bağırarak kendisini keseceğini söyledi. Yanındaki meyve bıçağını karnına götüren Mesut Y.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen polisin çalışmasıyla Mesut Y. bir süre sonra vaz geçirildi. İkna edilen Mesut Y.'nin elindeki bıçağı polis aldı. Daha sonra Vali Şehmus Günaydın'ın makamına çıkarılan Mesut Y. görüşmenin ardından ifadesi alınmak üzere Reşat Vural Polis Merkezine götürüldü.Öte yandan, olayı gören kalabalık valilik önünde toplandı. Kalabalıktaki birkaç kişinin ise olayı izleyip, cep telefonu kamerasıyla kayda alması dikkat çekti.

Kaynak: DHA