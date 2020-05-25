Valilik önünde fotoğraf çekerken yakalanan Afganlara para cezası
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Valilik önünde fotoğraf çekerken yakalanan Afganlara para cezası

NİĞDE'de, valilik binası önünde fotoğraf çekerken, polise yakalanan 2 Afganistan uyrukluya, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Valilik önünde fotoğraf çekerken yakalanan Afganlara para cezası
25.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:01

NİĞDE'de, valilik binası önünde fotoğraf çekerken, polise yakalanan 2 Afganistan uyrukluya, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp, Niğde Hükümet Meydanı'nda bulunan valilik binası önünde fotoğraf çeken 2 Afgan, polis ekipleri tarafından durduruldu. Polisin "Sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Neden fotoğraf çektiniz?" soruları üzerine markete çıktıklarını, manzarayı beğendikleri için fotoğraf çektiklerini söyleyen Afganlara, kısıtlamaya aykırı hareket ettikleri için para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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