Valilik, Lüleburgaz'da hemşireye şiddet paylaşımlarını yalanladı
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Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa

Valilik, Lüleburgaz'da hemşireye şiddet paylaşımlarını yalanladı

Sosyal medya üzerinden Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hemşirenin şiddet gördüğüne yönelik yapılan paylaşımlara Valilikten açıklama geldi.

26.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:53
Valilik, Lüleburgaz'da hemşireye şiddet paylaşımlarını yalanladı

Sosyal medya üzerinden Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hemşirenin şiddet gördüğüne yönelik yapılan paylaşımlara Valilikten açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinden Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hemşirenin şiddet gördüğüne yönelik paylaşımlar valilik tarafından yalanlandı. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için 'halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak' suçu kapsamında kanuni yaptırım uygulanması için çalışmalar yapılacaktır. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere sosyal medya üzerinden ilimizde böyle bir olay yaşandığı algısı oluşturulmaktadır. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği web sitemizden Kırklareli Valiliği Resmi Sosyal Medyadan takip edebilirsiniz" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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