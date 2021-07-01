Valilik Kupası'nın birincisi Turgutlu Belediyespor oldu
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Valilik Kupası'nın birincisi Turgutlu Belediyespor oldu

Valilik Kupası'nın birincisi Turgutlu Belediyespor oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, Valilik Kupası Kulüpler arası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası'nda rakiplerini eleyerek galibiyete ulaştı.

Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, Valilik Kupası Kulüpler arası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası'nda rakiplerini eleyerek galibiyete ulaştı. Öte yandan Yunusemre Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, 22 takımın mücadele ettiği, Manisa Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Valilik Kupası Kulüpler arası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası'nda Turgutlu'yu başarıyla temsil etti. Manisa Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 16-30 Haziran tarihlerinde oynanan müsabakalar sonucunda Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı rakiplerini bir bir yenerek Genç Kızlar kategorisinde birincilik ipini göğüsledi.

Turnuva sonunda Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen ödül töreninde Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibine madalya ve kupaları Ataspor Kulübü Başkanı Hasan Uygun tarafından verildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Genç Kızlar Voleybol Takımımızı elde ettikleri galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Takımımızın Turgutlu'muzu başarıyla temsil ettikleri bu turnuva hem belediyesporumuzun başarı hanesine önemli bir katkı sağladı hem de sporcularımız açısından önemli bir maç tecrübesi oldu. Genç Kızlar Voleybol Takımımız turnuvaya adeta damga vurdu. Genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Öte yandan turnuvaya katılan Yunusemre Belediyespor Genç Bayan Voleybol Takımı ikinci oldu. Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen ödül töreninde Yunusemre Belediyespor Kulübü'nün sporcularına kupa ve madalyaları Ataspor Kulübü Başkanı Hasan Uygun tarafından verildi. Sezonu 3 kupa ile kapatan Mavi Beyazlı Takımı Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörleri kutladı. - MANİSA

Valilik Kupası'nın birincisi Turgutlu Belediyespor oldu
Valilik Kupası'nın birincisi Turgutlu Belediyespor oldu
Valilik Kupası'nın birincisi Turgutlu Belediyespor oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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