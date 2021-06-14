Valilik Kupası başlıyor
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Valilik Kupası başlıyor

Valilik Kupası başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen ve 16 Haziran'da başlayacak olan Valilik Kupasında Yunusemre Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ilk maçında 18 Haziran tarihinde Soma Ilgazspor ile karşılaşacak.

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen ve 16 Haziran'da başlayacak olan Valilik Kupasında Yunusemre Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ilk maçında 18 Haziran tarihinde Soma Ilgazspor ile karşılaşacak.

Yunusemre Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Manisa Valiliği ve Manisa Voleybol İl Temsilciliği ortaklığıyla düzenlenen Valilik Kupasında gençler kategorisinde maçlar 16 - 30 Haziran tarihleri arasında Manisa'da oynanacak. Yunusemre Belediyespor, turnuvada Saruhanlı Belediyespor, Soma Ilgazspor, Akhisar Belediyespor, Laleli Zaferspor takımları ile mücadele edecek. Mavi Beyazlı Takım ilk maçını Soma Ilgazspor ile 18 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Atatürk Spor Salonu'nda yapacak. Pandemi nedeniyle bu sezon müsabaka yapamadıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü bayan voleybol takımı baş antrenörü Seda Çarıkçı, "Voleybol branşında kulübümüz hem altyapıda hem de üstyapıda yapılanmasına devam ediyor. A takım düzeyinde bayan voleybol takımımız ile bölgesel ligde mücadele edeceğiz. Bunun yanında Yunusemre Belediyespor olarak genç kategorisinde Manisa Valiliği Kupasında da mücadele edeceğiz. Voleybol takımımız hazırlıklarına pandemi kurallarına uygun olarak devam ediyor. İnşallah iki kulvarda da hedefimize ulaşmak istiyoruz. Spora ve sporcuya her türlü desteği veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye ve kulüp başkanımız Arif Alkan'a çok teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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