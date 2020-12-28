Valilik-KSBÜ iş birliği protokolü
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Valilik-KSBÜ iş birliği protokolü

28.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:27
Valilik-KSBÜ iş birliği protokolü

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, (KSBÜ) Kütahya Valisi Ali Çelik'in de katıldığı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, (KSBÜ) Kütahya Valisi Ali Çelik'in de katıldığı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleşti. 2021 yılı haziran ayında düzenlenecek olan "Aklımızda Sağlık Bilim Şenliği" projesi için de Kütahya Valiliği ile karşılıklı yardım ve iş birliği protokolü imzalandı.

Kütahyalıların sağlık hizmetlerine erişim anlamında ilimizde her türlü imkana hızlı bir şekilde kavuştuğunu ifade eden Vali Çelik konuşmasına şöyle devam etti: "Bu büyük bir başarı ama tabii bunun geliştirilmesi gerekiyor. Özellikle bunun ilk, en önemli vizyonlarından biri de Ağız Diş Sağlığı Hastanesinin kısa sürede faaliyete geçecek olduğu bilgisi de, bizim açımızdan ayrıca bir mutluluk vesilesi oldu. Çünkü hizmete erişimi de daha hızlandıracak, çok ciddi bir altyapısı ve kapasitesi olacak. Geçici bir süre gibi gözükse de yeni ve modern bir görünümüyle de Kütahya'ya hizmet edecek. Emeği geçen herkese, başta Rektör Hocamız olmak üzere katkı sunan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Üniversiteler bir ilin ana dinamikleridir. İyi ki var diyoruz Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz. Her türlü konuda, ihtiyaç duydukları her alanda biz de elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Kavuncu, KSBÜ'nün eğitim- öğretim, araştırma- geliştirme ve toplumsal katkıları konularında Kütahya protokolü ve iş dünyasına bilgilendirme yaptı. - KÜTAHYA

Valilik-KSBÜ iş birliği protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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