Valilik Konferans Salonunda Aşıyla Alakalı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi.
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Valilik Konferans Salonunda Aşıyla Alakalı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda Aşıyla Alakalı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi.
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Vali Vekili Tekin Erdemir Başkanlığında Valilik Konferans Salonunda Aşılamayla alakalı olarak Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Vekili Tekin Erdemir Başkanlığında Valilik Konferans Salonunda Aşılamayla alakalı olarak Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ilimizde etkisini artırması ve ilimizde aşılamanın düşük olması konulu toplantıda, pandeminin sona ermesindeki en önemli faktörün aşı olduğu, bu kapsamda ilimizde aşılanmanın daha etkin bir şekilde yapılması için muhtarlarımızın çalışmalarda bulunulması istendi.

Tekin Erdemir konuşmalarında muhtarlara aşılama çalışmaları sırasında muhtarların da aktif bir şekilde görev alması, aşı olmak istemeyen vatandaşların ikna edilmesi ve aşı ekiplerine gerekli kolaylığın sağlanması hususunda sürece dahil olunmasını, hastalığın bu düzeyde seyir etmesi halinde ilimizde Covid-19 tedbirlerinin tekrardan geri geleceğini, hali hazırda Bitlis ilinde kamu kurum ve kuruluşlarında hes kodu ile giriş yapma zorunluluğunun tekrar getirildiği dile getirildiği, emniyet ve jandarma birimlerince maske takma konusunda, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde daha fazla çalışmaların yapılacağını dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Koray Okur toplantıya katılanlara aşı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, aşı hakkında çıkan bazı yan etkilerin tamamıyla uydurma olduğu, muhtarlardan bu tarz dedikodulara kulak asmamaları ve vatandaşlarımıza bu tür dedikodulara karşı bilgilendirme yapmalarını, ayrıca şuan için yoğun bakımda yatan hastalar arasında aşı olan hiçbir vatandaşımızın olmadığını belirtti. Muhtarlara mahallerinde aşı stantları kurabileceklerini bu stantlara muhtarlarımızın vatandaşlarımızı yönlendirmesini isteyen İl Sağlık Müdürü Koray Okur vatandaşlarımızın aşılanması konusunda muhtarlardan yardım istedi ve aşılama konusunda muhtarların isteklerini dinledi.

Toplantıya Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tufan Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Koray Okur, kurum müdürleri ve merkez ilçe ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: Habermetre

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