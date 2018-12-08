Valilik Kızılcaköy'de Provokasyonların Yaşandığı Jes Gerilimiyle İlgili Soruşturma Başlattı

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, Efeler ilçesi Kızıkcaköy Mahallesinde provokatörlerin araya girmesi sonucu köylü vatandaşlar ile güvenlik güçlerinin karşı karşıya geldiği JES gerilimiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; "05 aralık 2018 tarihinde ilimiz merkeze bağlı Kızılcaköy Mahallesi hudutları içinde Jeotermal Elektrik Santrali inşa eden özel sektöre ait bir işletme ile bahse konu köyde ikamet eden vatandaşlarımız arasında süregelen gerilimde tarafların zarar görmeden hukuk çerçevesinde kalmalarını sağlamak için güvenlik güçlerimiz görevlendirilmiş, ancak maksadı bu olayı kendi art niyetleri doğrultusunda kullanmak olan ilimiz dışından gelen bazı kişi ve çevrelerin gerilimi tırmandırması üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat taraflarla görüşmek ve başkaca bir taşkınlığa meydan vermemek için görevlendirilmiştir.

Taraflarla 4 saati aşan görüşmeler neticesinde ilgili işletme yasal izinleri alıncaya kadar faaliyette bulunmama taahhüdünde bulunmuş, bunun üzerine vatandaşlarımız eylemlerini sonlandırmış güvenlik güçlerimiz de normal görevlerine dönmüşlerdir. Olayın sükunete kavuşması sonrasında samimi sohbet ortamında Kızılcaköylü vatandaşlarımız ananelerimiz çerçevesinde ikramlarda bulunmuş ve eylem son bulmuştur. Ayrıca medyaya yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur" denildi. - AYDIN