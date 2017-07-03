Valilik karşısında patlayan klima motoru paniğe neden oldu



ANTALYA - Antalya Valiliği'nin bulunduğu Hükümet Konağı'nın karşısında klima motorundan kaynaklanan patlamadan dolayı polis alarma geçti. Klima iç ünite motorundan kaynaklanan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Yangın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde bulunan Çıragöz İş Hanı'nın dördüncü katındaki bir evde takılı olan klimanın iç ünitesinin patlamasıyla meydana geldi. Yangın saat 18.00 sıralarında Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun makamının yer aldığı Hükümet Konağı'nın karşısında çıkması korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Olayın meydana geldiği yerin karşısında Hükümet Konağı'nın bulunmasından dolayı polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klima ünitesine anında müdahale etti. 3 itfaiye aracının geldiği klima yangınına itfaiye erleri çatıya çıkarak alevlere su sıkarak söndürdü. Ev içinde bulunan iç üniteye ise, ekipler yangın tüplerinin yardımıyla büyümeden kontrol altına aldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ve yangından etkilenen ev sahiplerinden Nazan Kurt, dumandan etkilendiği için 112 ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan yangına müdahale edildiği sırada Hükümet Konağı'ndan çıkış yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu makam arabasının içinden çalışmaları izledi.