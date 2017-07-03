Valilik Karşısında Patlayan Klima Motoru Paniğe Neden Oldu

Antalya Valiliğinin bulunduğu Hükümet Konağı'nın karşısında klima motorundan kaynaklanan patlama polisi alarma geçirdi. Klima iç ünite motorundan kaynaklanan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.



Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde bulunan Çıragöz İş Hanı'nın 4. katındaki bir evde takılı olan klimanın iç ünitesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun makamının yer aldığı Hükümet Konağı'nın karşısında çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Olayın meydana geldiği yerin karşısında Hükümet Konağı'nın bulunmasından dolayı polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klima ünitesine anında müdahale etti. 3 itfaiye aracının geldiği binada çatıya çıkan itfaiye erleri alevleri söndürdü. Ev içinde bulunan iç ünitedeki yangını ise ekipler yangın tüplerinin yardımıyla büyümeden kontrol altına aldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ve yangından etkilenen ev sahiplerinden Nazan Kurt, dumandan etkilendiği için 112 ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.



Öte yandan yangına müdahale edildiği sırada Hükümet Konağı'ndan çıkış yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, makam arabasının içinden çalışmaları izledi. - ANTALYA