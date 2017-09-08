Valilik İnşaatında Öldürülen Sıvacı Cinayetinin Şüphelileri Adliyede

ADIYAMAN'da valilik inşaatında çalışan sıvacı 41 yaşındaki Aytaç Toplayıcı'nın tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Olay, geçen Çarşamba günü Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Valilik inşaatında çalışan sıvacı Aytaç Toplayıcı'nın tabancayla öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Y., L.P., U.B., O.U., Ö.Ç., O.Ç., F.M., E.A., D.A., E.G., A.G. ve L.U.'yu gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 12 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.



- Adıyaman