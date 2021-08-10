Valilik Hükümet Konağının Dış Cephe Tadilatı Yapım İşi

T. C.DÜZCE İLİMERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİİHALE İLANIVALİLİK HÜKÜMET KONAĞININ DIŞ CEPHE TADİLATI YAPIM İŞİ Anahtar Teslim Götürü Bedel olarak 28. 04.

T. C.

DÜZCE İLİ

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

İHALE İLANI

VALİLİK HÜKÜMET KONAĞININ DIŞ CEPHE TADİLATI YAPIM İŞİ Anahtar Teslim Götürü Bedel olarak 28. 04. 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin Adı, adresi, telefon numarası:

1. 1 İdarenin Adı : Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

1. 2 İdarenin adresi : Camikebir Mah. İstanbul Cad. F Blok Zemin Kat

Düzce Valiliği 81100 DÜZCE

1. 3 İdarenin telefon numarası : 0 (380) 523 41 84

Faks numarası : 0 (380) 524 54 08

Elektronik Posta Adresi : hizmetbirligi81@gmail. com

2. İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:

2. 1. İhalenin adı : Valilik Hükümet Konağının Dış Cephe Tadilatı Yapım İşi

2. 2. İhalenin niteliği, türü ve miktarı : Dış Cephe Tadilatı Yapım İşi(Anahtar Teslim Götürü Bedel)

3. Teslim yeri, İşin yapılacağı yer:

3. 1. Teslim yeri : DÜZCE/ Merkez Camikebir Mah. Valilik Hükümet Konağı

4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:

4. 1. İhale işe başlama tarihi : Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 (beş) gün içinde işin teknik sorumlusu tarafından yükleniciye işyeri teslimi yapılır. Yer tesliminden sonra kontrol teşkilatının uygun gördüğü tarihte işe başlayacaktır. Yer teslimi ile işe başlama tarihi arasındaki geçen süre işin süresine eklenecektir.

4. 2. İhale işi bitirme tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 130 (yüzotuz) takvim günüdür.

5. İhalenin yapılacağı usulü, yer, tarihi ve saati :

5. 1. İhale Usulü : 28. 04. 2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliğiİhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

5. 1. İhalenin yapılacağı yer : Camikebir Mah. İstanbul Cad. No: 45 Düzce Valiliği Valilik Toplantı Salonu Kat: 2

5. 2. İhalenin tarihi ve saati : 17/08/2021 Salı günü Saat: 12: 00

6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

Madde 6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.

6. 1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

6. 2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

6. 2. 1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi ise 'Aslı İdarece Görülmüştür' kaşe ve imzalı olacaktır.

6. 2. 2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi ise 'Aslı İdarece Görülmüştür' kaşe ve imzalı olacaktır.

6. 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

6. 3. 1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe imzalı kopyası.

6. 3. 2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler veya bu hususları gösteren belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası.

6. 4. İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen teklif mektubu

6. 5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Ziraat Bankası Düzce Şubesinde bulunan TR04 0001 0000 5411 9621 0150 02 Iban nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

6. 6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya fotokopisi ise 'Aslı İdarece Görülmüştür' kaşe ve imzalı olacaktır.

6. 7. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.

6. 8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihi itibari ile 15(onbeş) gün içerisinde alınmış ilgili SGK Müdürlüğü'nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.

6. 9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihi itibari ile 15(onbeş) gün içersinde ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.

6. 9. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesi ve 12 maddesinin bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

6. 10. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.

6. 11. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

6. 12. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

6. 13 İş Deneyim ve İs Bitirme Belgesi ile kabul edilecek diğer belgeler

6. 13. 1. İsteklinin, son 10 (on) yıl içinde yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle (BIII grubu) ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. İş Deneyim Belgesinin Fotokopi olarak sunulması halinde 'Aslı İdarece Görülmüştür' ibareli kaşe ve imzalı olacaktır.

6. 13. 2 Bu ihalede benzer iş olarak 11. 06. 2011 tarihli ve 27961 sayı ile yayınlanan Resmi Gazetede yer alan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yar alan BIII Grubu iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

6. 13. 3. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

6. 13. 4. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini-diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanların ihale konusu işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisi veya Mimardır.

6. 14. İhale Yabancı isteklilere açık değildir.

7. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:

7. 1. İhale dokümanını satın almak için istekliler 1. 000, 00. -TL (BinTürkLirası) karşılığında aşağıda belirtilen adresten ihale dokümanı temin edilecektir. Dosya bedeli Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Ziraat Bankası Düzce Şubesinde bulunan TR04 0001 0000 5411 9621 0150 02 Iban nolu hesabına yatırılacaktır. (Açıklama kısmına İşin Adı, ve Firma Adı yazılması zorunludur)

7. 2. İhale dokümanı İdarede görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.

8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:

8. 1. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. 2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale kalan istekli ile anahtar teslim götürü bedel teklif fiyatı üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden (YüzdeÜç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Teklifler KDV hariç tutar üzerinden verilecektir.

12. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmez.

13. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

14. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

15. İhale ilan metninde veya idari şartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale dokümanında bulunan teknik şartnamedeki maddeler geçerlidir.

16. Birliğimizin ihalesi 28. 04. 2007 Tarih ve 25506 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'ne göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir…./08/2021

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME

BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre