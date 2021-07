Valilik Genel Emri 2021/2

VALİLİK GENEL EMRİ2021/2İLAN TUTANAĞIKişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; başta can ve mal emniyetini sağlayarak hayatın her alanında kamu düzeninin tesisine yönelik her türlü tedbir almak devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır.