Valilik: Gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır
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Valilik: Gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır

27.01.2021 19:00 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:05
Valilik: Gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır

İSTANBUL Valiliği Riva açıklarındaki gemiye ilişkin açıklama yaptı.

İSTANBUL Valiliği Riva açıklarındaki gemiye ilişkin açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada, "Tekirdağ Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 16.55'te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlamıştır." denildi. 

Açıklamada, "Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır." ifadelerine yer verildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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