Valilik EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon hediye etti
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Valilik EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon hediye etti

Kastamonu Valiliği tarafından evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan 77 çocuğa televizyon hediye edildi.

Valilik EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon hediye etti
13.09.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:17

Kastamonu Valiliği tarafından evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan 77 çocuğa televizyon hediye edildi.

Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde yapılan çalışmada evinde televizyon olmadığından EBA TV yayınlarına ulaşamayan il merkezinde 49, ilçelerimizde 28 olmak üzere toplam 77 ailemize Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla LCD televizyon alınmıştır" denildi.

Valilik, evlerine televizyon alınan çocukların EBA TV'den derslerini izledikleri anları gösteren fotoğrafları da paylaştı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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