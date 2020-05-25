Valilik: Çorlu'da aşırı güç kullanan polislere görevden el çektirildi (2)
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Valilik: Çorlu'da aşırı güç kullanan polislere görevden el çektirildi (2)

POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULARÇorlu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri uyarmaya giden ve kendilerine direnenlere copla müdahale ederek, aşırı güç kullandığı iddia edilen polislerin görevden el çektirilmelerinin ardından polislerden şikayetçi olan, aynı aileden 5 kişi, savcılıkta...

Valilik: Çorlu'da aşırı güç kullanan polislere görevden el çektirildi (2)
25.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:10

POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Çorlu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri uyarmaya giden ve kendilerine direnenlere copla müdahale ederek, aşırı güç kullandığı iddia edilen polislerin görevden el çektirilmelerinin ardından polislerden şikayetçi olan, aynı aileden 5 kişi, savcılıkta ifade verdi.

İfade veren Dursun Ali Gültaş, aldığı cop darbeleriyle yaralandığını ve kendisini darbeden polislerden şikayetçi olduğunu söyledi. Gültaş, "Biz bahçedeydik mangal yapıyorduk çocuklarla. Yoldan geçen birine polis 'Dur bakalım' dedi. Benim oğlum da 'Polise yardım edelim' dedi sonra polisler geldi, bahçeye girdi. Gaz sıktılar ve hepimizi copladılar. Şikayetçiyim" dedi.

Yaşanan olayları anlatırken, gözyaşı döken Mehmet Gültaş ise, "Aynı bahçede 2 evimiz var bizim. Orada toplandık 3-4 aile. Mangal yapmak için ateşin başında otururken polis siren seslerini duydum, çocukları kovalıyordu ama ben çocukları görmedim. Kafamı kapıdan dışarı uzattım, 'Hayırdır polis ağabey yardımcı olalım' dedim. Bana 'Gir içeri' diyerek küfretti. 'Bana böyle konuşamazsın' dedim, telsizden anons geçti 'Polise müdahale var' diye. Bir baktım bütün polisler bizim bahçeye daldılar, hepimizi copladılar sonra karakola götürdüler. Sonra nezarethaneye koydular, savcı geldi ve bizi saldılar. Ben ne anlattıysam o. Mahallede çok şahidim var. 30 yaşındayım, babam bir kez bana vurmadı" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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