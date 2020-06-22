Valilik çatısında hareketli dakikalar
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Valilik çatısında hareketli dakikalar

Valilik çatısında hareketli dakikalar Zonguldak Valiliği binası çatısına çıkan Sezai Aldemir korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

22.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:22

Valilik çatısında hareketli dakikalar

ZONGULDAK - Zonguldak Valiliği binası çatısına çıkan Sezai Aldemir korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Aşağıya atlayacağını söyleyen Aldemir, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabaların ardından Aldemir, ikna edilerek çatıdan indirildi.

İşsiz olduğu için Valilik Binasının çatısına çıkan Sezai Aldemir, geçtiğimiz aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a seslenerek, kendisine yardım edilmesini istemişti. Çatıya çıkan Sezai Aldemir "Benime ilgilenmediniz günlerdir ev arıyorum. Neden benimle ilgilenmediniz?" diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekipleri geldi. Aldemir'n atlaması ihtimaline karşı Valilik önüne branda açıldı.

Valilik binasına giriş yasağı bulunan Sezai Aldemir, Vali Mustafa Tutulmaz'la görüşme talebinin kabul edilmesi üzerine çatıdan inmeyi kabul etti.

Valilik çatısında hareketli dakikalar

Kaynak: İHA

Manşet

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