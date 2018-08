Valilik Binasında, İş Güvenliği Önlemleri Almadan Çalışan İşçiler Görenleri Korkuttu

Valilik binasının çatısında, iş güvenliği önlemleri almadan çalışan işçiler görenlerin yüreğini ağızlarına getirdi

İş güvenliği ihlallerin her gün can kayıplarına neden olduğu ülkemizde, yaşanan örneklere rağmen ders alınmıyor. Sivas'ta tarihi kent meydanında bulunan Sivas Valiliğinin çatı onarımında çalışan işçilerin, tüm tehlikesine rağmen iş güveliği tedbiri almadan çalışmaları görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Beş işçiden sadece birinin emniyet kemeri ve baret taktığı diğer işçilerin ise her hangi bir iş Güvenliği önlemi almadığı görüldü. Bu ihmal vatandaşların da dikkatlerinden kaçmadı. Vatandaşlar yaptıkları açıklamada, "Burada ciddi bir ihmal var. En dikkat edilmesi gereken bir yerde önlem alınmamış. Önlem alınması gerekirdi. Burada her an bir kaza yaşanabilir. Başlarında baret olması gerekir, emniyet kemeri takmaları gerekir." dediler.