Valilik: Batman'da yasakları ihlal eden 3 bin 424 kişiye ceza uygulandı
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Valilik: Batman'da yasakları ihlal eden 3 bin 424 kişiye ceza uygulandı

Valilik: Batman'da yasakları ihlal eden 3 bin 424 kişiye ceza uygulandı
06.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:07

BATMAN'da, mart ayından bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasakları ihlal eden 3 bin 424 kişiye, toplam 2 milyon 985 bin 145 liralık idari para cezası uygulandı.

BATMAN'da, mart ayından bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasakları ihlal eden 3 bin 424 kişiye, toplam 2 milyon 985 bin 145 liralık idari para cezası uygulandı. 

Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de mart ayından bugüne kadar alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet eden 3 bin 424 kişiye toplam 2 milyon 985 bin 145 lira idari para cezası uygulandı. Bu bağlamda kapasitesinin yüzde 50'si üzerinde yolcu taşıyan 94 otobüs ve minibüse 97 bin 569 TL, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1291 kişiye 1 milyon 451 bin TL, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 41 kişiye 21 bin 574 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 790 kişiye 745 bin TL, maske takmayan 788 kişiye 351 bin 830 TL idari para cezası yaptırımı uygulanırken, maskesiz müşteri alan, satış yapan marketler ile kapalı olması gerektiği halde faaliyetine devam eden iş yerleri ve saat 17.00'den sonra üretim yapan fırınlara da toplam 318 bin 172 TL tutarında idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla uygulamaya konulan tedbirlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için denetimlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızca sıkı bir şekilde devam edeceğinin ve valiliğimizce alınan kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır" denildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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