Valilik Basın Açıklaması (Al Apartmanı Karantina Kararı)
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Valilik Basın Açıklaması (Al Apartmanı Karantina Kararı)

Valilik Basın Açıklaması (Al Apartmanı Karantina Kararı)
Habermetre - Haberler | Toplum

Battalgazi İlçesi Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi Al apartmanı, apartman içerisinde COVİD- 19 pozitif yoğun vaka sayısı olması sebebiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72/7 maddeleri gereğince İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 02. 07.

Battalgazi İlçesi Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi Al apartmanı, apartman içerisinde COVİD- 19 pozitif yoğun vaka sayısı olması sebebiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72/7 maddeleri gereğince İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 02. 07. 2021 tarihinden itibaren 14 (on dört) gün süre ile karantina kararı alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak: Habermetre

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