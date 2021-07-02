Valilik Basın Açıklaması (Al Apartmanı Karantina Kararı)

Battalgazi İlçesi Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi Al apartmanı, apartman içerisinde COVİD- 19 pozitif yoğun vaka sayısı olması sebebiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72/7 maddeleri gereğince İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 02. 07.

Battalgazi İlçesi Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi Al apartmanı, apartman içerisinde COVİD- 19 pozitif yoğun vaka sayısı olması sebebiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72/7 maddeleri gereğince İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 02. 07. 2021 tarihinden itibaren 14 (on dört) gün süre ile karantina kararı alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak: Habermetre