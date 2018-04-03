Valilik Bahçesindeki Şüpheli Çantadan Kıyafet Çıktı

Çorum Valiliği bahçesinde fünye ile patlatılan şüpheli çantadan cep telefonu ve kıyafet çıktı.

Gazi Caddesi'ndeki valilik binasının bahçesindeki bir bankta çanta olduğunu fark eden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bu sırada makamında bulunan Vali Necmeddin Kılıç'ın yanına giderek, konuyla ilgili bilgi verdi.

Bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılan çantada evrak, cep telefonu ve kıyafet olduğu belirlendi.