Son dakika haberi! Valilik bahçesinde bomba paniği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Valilik bahçesinde bomba paniği

12.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:36

Son dakika 3. sayfa haberi: Valilik bahçesinde bomba paniği Bomba imha uzmanının kontrol ettiği şüpheli paketten kıyafet çıktı GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği önüne bırakılan iki adet şüpheli paket bomba paniğine neden oldu.

Valilik bahçesinde bomba paniği

Bomba imha uzmanının kontrol ettiği şüpheli paketten kıyafet çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği önüne bırakılan iki adet şüpheli paket bomba paniğine neden oldu. İhbarın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bomba imha uzmanının kontrol ettiği paketlerden kıyafet çıktı.

Gaziantep Valiliği binasının bahçesine insan yoğunluğunun fazla olduğu öğle saatlerinde bırakılan iki adet şüpheli paket büyük korku ve paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ve valilik binasında görev yapan polis ekiplerinin fark ettiği şüpheli paket nedeniyle valilik bahçesinde geniş güvenlik önlemi alındı. Önlemlerin ardından olay yerine bomba imha ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli paketin olduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, bomba imha ekipleri ise robot kamera ile şüpheli paketi kontrol etti. Şüpheli paketin robot kamera ile kontrol edilmesinin ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, tüm tedbirleri aldıktan sonra şüpheli paketleri açarak kontrol etti. Valilik bahçesinde büyük paniğe neden olan şüpheli paketten çok sayıda çocuk kıyafeti çıkarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ise derin bir nefes aldırdı. Şüpheli paketi, orta yaşlarda erkek bir şahsın bıraktığı tespit edilirken, şahsı yakalamaya yönelik çalışma başlatıldığı da öğrenildi.

Öte yandan Gaziantep Valiliğine yaklaşık 250 metre mesafede bulunan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016 tarihinde bombalı araç ile saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis şehit olmuştu.

Son dakika haberi! Valilik bahçesinde bomba paniği
Son dakika haberi! Valilik bahçesinde bomba paniği
Son dakika haberi! Valilik bahçesinde bomba paniği
Son dakika haberi! Valilik bahçesinde bomba paniği
Son dakika haberi! Valilik bahçesinde bomba paniği
Son dakika haberi! Valilik bahçesinde bomba paniği
Son dakika haberi! Valilik bahçesinde bomba paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

İlgili Haberler

Son Dakika | Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 2 yaralı
Deprem paniği güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem paniği güvenlik kameralarına yansıdı
Düğün salonunda yangın paniği
Düğün salonunda yangın paniği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Demet Akalın Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Erol Bulut Deniz Türüç Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Milli Sigara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Valilik bahçesinde bomba paniği - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 16:36:42. #1.15#
title