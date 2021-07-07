Valilik açıkladı, toplantı gösteri ve yürüyüşlere 5 günlük yasak geldi
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Valilik açıkladı, toplantı gösteri ve yürüyüşlere 5 günlük yasak geldi

Valilik açıkladı, toplantı gösteri ve yürüyüşlere 5 günlük yasak geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 7-12 Temmuz tarihleri arasında il genelinde toplantı, fotoğraf sergisi, konser, gösteri yürüyüşü gibi etkinlikler yasaklandı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 7-12 Temmuz tarihleri arasında il genelinde toplantı, fotoğraf sergisi, konser, gösteri yürüyüşü gibi etkinlikler yasaklandı.

Aydın genelinde kamu düzeni ve genel asayişin devamının sağlanması amacıyla Aydın Valiliği tarafından alınan 5 günlük yasak kararı açıklandı. Bugünden itibaren başlayacak olan yasaklara göre, il genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşü, fotoğraf sergisi, konser, şenlik, festival ve benzeri etkinliklerin yapılamayacağı belirtildi. 7 Temmuz saat 00.01'de başlayacak olan yasak, 12 Temmuz saat 23.59'a kadar sürecek.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz sınırları dahilinde kamu düzeni ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması, ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla, mülki idare amirliklerinin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinliğin (Toplantı ve gösteri yürüyüş, miting, basın açıklaması, oturma eylemi, bildiri dağıtma, fotoğraf sergisi, açılış partisi, söyleşi, piknik, panel, konser, imza kampanyası, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.), 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C Maddeleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükümleri doğrultusunda; 07/07/2021 tarihi saat: 00.01 ile 12/07/2021 tarihi saat: 23.59'a kadar ile kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından Valilik Makamının 06/07/2021 tarih ve 39 sayılı kararıyla yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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