Valilik açıkladı: Kamu binalarına "HES kodu" ile girilecek
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Valilik açıkladı: Kamu binalarına "HES kodu" ile girilecek

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla giriş yapılabileceği bildirildi.

Valilik açıkladı: Kamu binalarına
04.09.2020 20:44 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:54

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla giriş yapılabileceği bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Bu kapsamda, kamu binalarına giren vatandaşlar için HES kodu onayı sorgulanmasına başlandığı aktarılan açıklamada, "İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı gereğince başta Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vb. gibi kalabalık olan kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yaptıracak vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden 'HES' kodu sorgulaması yapılarak başvuruları değerlendirilecektir" denildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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