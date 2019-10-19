VALİLİK: 9 BİN 436 ÖĞRENCİ SERVİSİ DENETLENDİ 5 BİN 714 SERVİS ARACINA 1 MİLYON 691 BİN 293 LİRA...

19.10.2019 11:22

İSTANBUL Valiliği eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 9 Eylül - 15 Ekim tarihleri, arasında servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerin bilançosunu açıkladı. İstanbul'daki toplam 9 bin 436 servis denetimi neticesinde 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandığı belirtilirken, öğrencilerin en güvenli ve sağlıklı şartlarda taşınması için bu denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

İstanbul Valiliği 9 Eylül - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında öğrenci servislerine yönelik yapılan denetimleri ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu yıl İstanbul'da resmi ve özel 7.060 okulda, 2 milyon 819 bin öğrencimizle eğitim öğretime başladık. Öğrencilerimizin ulaşım ve güvenliklerinin sağlanması konusunda, bütün kurumlarımız tam bir işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmektedir. İlimizdeki öğrencilerimizin okula ulaşımlarında 18.247 servis aracı hizmet veriyor. 9 Eylül - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında görev-sorumluluk bölgeleri itibariyle; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6.668 denetim neticesinde 5.585 servis aracına 1.645.024 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2.768 servis aracı denetiminde, 129 servis aracına 46.269 lira ceza işlemi uygulanmıştır. İstanbul'daki toplam 9.436 servis denetimi neticesinde 5.714 servis aracına 1.691.293 lira para cezası uygulandı."

"ÖĞRENCİLERİMİZİN EN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ŞARTLARDA TAŞINMASI İÇİN DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"Açıklamanın devamında, "İlimizdeki servis araçları bu dönemde 24 yaralanmalı kazaya karışırken, ne mutlu ki ölümlü bir kaza meydana gelmemiştir. Hedefimiz, eğitim öğretim yılı boyunca her ay, her servis aracını en az bir kez denetimden geçirmek, yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemektir. Öğrencilerimizi evlerinden okullarına güvenli bir şekilde taşımak için belirlenen kurallara riayet eden servis şoförlerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin en güvenli ve sağlıklı şartlarda taşınması için bu denetimler aralıksız devam edecektir. Bütün velilerimize saygıyla duyurulur. " denildi.

Görüntü Dökümü: -------------------

-Servis denetimlerinden arşiv görüntüler

Kaynak: DHA

- İstanbul