Valiliğin Meraları Koruma Kararına Muhtarlardan Destek

Ardahan'daki bazı köy ve mahalle muhtarları, Valiliğin, kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararını destekledi.

Damal'daki bazı köy ve mahallelerin muhtarları, Valiliğin meralarla ilgili kararına destek amacıyla Damal Belediyesi önünde bir araya geldi.

Burada muhtarlar adına konuşma yapan Damal'a bağlı İkizdere köyünün muhtarı Onur Demir, şunları kaydetti:

"Valiliğin kontrolsüz hayvan göçlerine ilişkin aldığı karar bizim ortak kararımızdır. Yıllardır kullanılan meralar söz konusu kararla asıl sahiplerine verilmiştir. Göçlerden kaynaklı ortaya çıkan sosyal sorunların da bu şekilde giderilmesi bizi mutlu etmiştir. Muhtarlar olarak bu kararın sonuna kadar arkasındayız çünkü burada mağdur olan biz oluyoruz."

İl Genel Meclis Başkanı Murat Dalanbay'ın da destek verdiği gruptakiler daha sonra dağıldı.

Posof ilçesinde de aynı nedenle bazı muhtarlar Kaymakamlık Parkı'nda toplandı.

İlçeye bağlı Serıdarı köyünün muhtarı Muhammet Kurşun, grup adına yaptığı açıklamada, Posof'un geleceği ve çıkarı için toplandıklarını ifade etti.

Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu dile getiren Kurşun, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine katkı sunmak ve göç vermemek için hayvancılığımızın yemini karşılayan meralarımızın korunması lazım. Daha önceki kontrolsüz hayvan göçleri ve aşırı otlatmadan dolayı meralarımız zarar gördü. Bu konuda Valilikçe alınan ve meraların öncelikle yöre halkına verilmesi yönündeki kararı destekliyoruz. Bu karar ortak kararımızdır ve sonuna kadar destekliyoruz."

Kaynak: AA