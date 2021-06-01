Valiliğin desteği ile Tokat lavanta kokacak

Tokat Valiliğince hayata geçirilen "Tokat Tarım" Projesi kapsamında kentte lavanta üretiminin yaygınlaştırılması için harekete geçildi.

Tokat Valiliğince hayata geçirilen "Tokat Tarım" Projesi kapsamında kentte lavanta üretiminin yaygınlaştırılması için harekete geçildi.

Çamlıbel beldesinde, Valilik tarafından bir üreticiye tahsis edilen 600 dönüm alanda lavanta fideleri toprakla buluşturulmaya başlandı.

Toplamda 1 milyon 320 bin lavanta fidesinin dikileceği alanda çalışmalar sürüyor.

Çalışmaları yakından takip eden Vali Balcı, AA muhabirine, proje ile Tokat'ın lavanta kokacağını söyledi.

Kentte lavanta üretimini yaygınlaştırmak için üreticilere arazi tahsisinde bulunduklarını belirten Vali Balcı, proje kapsamında özel bir müteşebbise de 600 dönüm alanda lavanta yetiştirmesi için yer tahsisi yaptıklarını belirtti.

Söz konusu alanda bugüne kadar 400 dönüme 800 bin lavanta fidesi dikildiğine işaret eden Balcı, "Hedefimiz lavanta dikimini Tokat'ta yaygınlaştırmak. Kentte lavanta ile ilgili bir sanayinin oluşmasını istiyoruz." dedi.

Üreticilere ve çiftçilere destek olmak için yola çıktıklarını ifade eden Balcı, "Bunu da yapacağımıza inanıyorum. Kamu özel iş birliğinin en güzel projelerinden birini uyguluyoruz." diye konuştu.

Tokat'ın tarımda önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Tokat'ın çok verimli toprakları var. Biz tarımın her alanına çok büyük destek veriyoruz. Dört milyon fidan yetiştiriyoruz. Bunlardan bir milyonu ceviz. Seracılığı geliştiriyoruz. Tokat'ta son yıllarda lavanta üretimi artmaya başladı. Biz de destek veriyoruz. Burada Valilik olarak görevimiz yatırım yapmak isteyen, üretim yapmak isteyen memlekete, millete değer kazandırmak isteyenlere yardımcı olmak. Onları yüreklendirmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu