Valiliğimiz Koordinasyonunda MEVKA ve İnnopark, Yatırımcı ve Girişimciyi Bir Araya Getirdi

KONYA (Habermetre) - Mevlana Kalkınma Ajansı ve İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi işbirliğiyle Konya ve Karaman'da kurulmuş olan yüksek katma değer ve hızlı büyüme potansiyeline sahip yeni girişimlere erken aşamada yatırım yapılmasına zemin oluşturulması ve melek yatırımcılık kavramının bölgede farkındalığının artırılması amacı ile "Konya-Karaman Girişimci- Yatırımcı Buluşması Demoday Programı" düzenlendi.

İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde gerçekleştirilen programa Vali Vahdettin Özkan, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancıyla birlikte çok sayıda sanayici ve girişimci katılım sağladı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Vali Vahdettin Özkan, "Konya'mız, özellikle son yıllarda sanayicilerimizin özverili çalışmaları, ulaşımı, güçlü sanayi altyapısı, yetişmiş insan gücü, yatırım iştahı ve devletimizin yapmış olduğu yatırımlarla büyük bir sıçrama yakalamış durumda. Burada önemli olan öncelikle ve özellikle girişimci ruha sahip, fikri olan genç kardeşlerimizin bu imkanlarla buluşturulması ve fikirlerinin şehrimizin ve ülkemizin hedeflerine hizmet edecek yatırımlara dönüşmesidir. Gerçekleştirilen bu programı, hem yakalanan bu ivmeyi hem de yatırımcı ve girişimcilerin bir arada hareket ettiği ekosistemi ortaya koyması bakımından son derece önemsediğimizi de belirtmek istiyorum. Şehrimizin sunduğu avantajları kullanarak rekabet gücümüzü artıracak ve ulusal sanayi stratejimizin altını dolduracak çalışmaların yürütülmesi için yatırımcı ve girişimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Belli bir sermayeye sahip olan iş dünyası temsilcilerimizin, gençlerimizin hayalleri ve projelerine yatırım yapmaları çok kıymetli. Bu vesile ile bu çalışmalarda katkısı bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı'na, Konya Sanayi Odası'na ve İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Merkezimize ve diğer bileşenlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Program, girişimcilerin projelerini sergilemeleri amacıyla açılan 20 standın katılımcılar tarafından ziyaret edilmesi ve 9 girişimcinin proje sunumları ile son buldu.

Programda ayrıca, Mevlana Kalkınma Ajansı'nın katkıları ile İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından kurulan Mavi Okyanus Melek Yatırım Ağı hakkında bilgiler verdi.

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