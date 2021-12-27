Valiliğimiz Koordinasyonunda Alınan Yılbaşı Tedbirleri ile İlgili Basın Duyurusu 27.12.2021

İlimizde vatandaşlarımızın yılbaşını huzur, barış ve güvenlik içerisinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerinin zamanında değerlendirilebilmesi için Valiliğimizce aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır; 1. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yılbaşı süresince sorumluluk bölgeleri itibarıyla huzur planlarını uygulamaya koyacaklardır. Halkın alışveriş yaptığı yerlerde, otogar, istasyon, liman ve şehir içi otobüs, tramvay duraklarında en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi yollar ve karayolları üzerinde görev yapacak trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılacak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır. 2. Gıda üreten iş yerleri ile satışını yapan ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontroller sıklaştırılacaktır. 3. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kaçak, sahte içki üretimi ve dağıtımının engellenmesi noktasında gerekli denetimler yapılarak (yılbaşı gecesi dahil), sahte, bandrolsüz içki satışı yapanların tespiti ile haklarında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 4. Belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak, itfaiye, su, kanalizasyon ve doğalgaz arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır. 5. Yılbaşında halkın sağlıkla ilgili problemlerinin çözümlenmesi için hastane ve sağlık kuruluşlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama yapılacaktır. 6. Elektrik arızalarına anında müdahale için SEDAŞ İl Koordinatörlüğü tarafından yeteri kadar ekip göreve hazır bulundurulacaktır. 7. Telefon arızalarına karşı İl Telekom Müdürlüğü arıza ekiplerini hazır bulunduracaktır. 8. Yerleşim yerleri içerisinde, işyerleri ve apartman altlarında sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri satışı yapılan bayilerin herhangi bir tehlike arz etmemeleri için mevzuatta belirlenen ve bulundurmaları gereken tüp miktarını aşıp aşmadıkları ile tehlike arz edip etmediği hususlarında gerekli denetim ile kontrolleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından yapılacaktır. 9. Yılbaşında meydana gelebilecek sel, su baskını, aşırı kar yağışı, fırtına, yangın vb. doğal afetlere anında müdahale ve yolların trafiğe açık tutulması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları 14. Şube Şefliği ile ilgili belediyelerin üst yöneticileri tarafından önceden planlama yapılacak, yeterli ekip, araç ve teçhizatları ile birlikte hizmete hazır halde bulundurulacaktır. İlimizde yılbaşının huzur ve güvenlik içerisinde kutlanmasına yönelik olarak; halkımızın her türlü şikayet ve taleplerini iletecekleri telefon numaraları aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

GEREKLİ TELEFONLAR: İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi : 331 50 54

Acil Çağrı Merkezi : 112

Bölge Trafiği : 2295782

Belediye Zabıta : 153 - 325 86 25- 321 98 64

Trafik Şube Müdürlüğü : 315 73 17-18

Su Arıza : 185

Elektrik Arıza : 186

Vergi İletişim Merkezi : 189

Alo Gıda : 174

Kocaeli Devlet Hastanesi : 309 20 00

Seka Devlet Hastanesi : 322 34 60

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