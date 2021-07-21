Valiliğimiz Koordinasyonu'nda Geleneksel Bayramlaşma Töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valiliğimiz Koordinasyonu'nda Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Valiliğimiz Koordinasyonu'nda Geleneksel Bayramlaşma Töreni
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Valiliğimiz Koordinasyonu'nda Geleneksel Bayramlaşma TöreniKurban Bayramı'nın ikinci günü Valiliğimiz koordinasyonunda Valilik Bahçesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Valiliğimiz Koordinasyonu'nda Geleneksel Bayramlaşma TöreniKurban Bayramı'nın ikinci günü Valiliğimiz koordinasyonunda Valilik Bahçesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerinin temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlarımız katıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Kadir Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valiliğimiz Koordinasyonu'nda Geleneksel Bayramlaşma Töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 22:18:20. #1.14#

title