Valiliğimiz Koordinasyonu'nda Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Valiliğimiz Koordinasyonu'nda Geleneksel Bayramlaşma TöreniKurban Bayramı'nın ikinci günü Valiliğimiz koordinasyonunda Valilik Bahçesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Valiliğimiz Koordinasyonu'nda Geleneksel Bayramlaşma TöreniKurban Bayramı'nın ikinci günü Valiliğimiz koordinasyonunda Valilik Bahçesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerinin temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlarımız katıldı.

Kaynak: Habermetre