Valiliğimiz İlk Yardım Ekibine Eğitim Semineri Verildi
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Valiliğimiz İlk Yardım Ekibine Eğitim Semineri Verildi

Valiliğimiz İlk Yardım Ekibine Eğitim Semineri Verildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Valiliğimiz İlk Yardım Ekibine Eğitim Semineri VerildiVali Mustafa Tutulmaz, Valiliğimiz İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde, sivil savunma planları dahilinde oluşturulan ekiplere, her yıl İl Sağlık Müdürlüğünce belirli aralıklarla verilen ilk yardım eğitimini izledi, görevli personele...

Valiliğimiz İlk Yardım Ekibine Eğitim Semineri VerildiVali Mustafa Tutulmaz, Valiliğimiz İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde, sivil savunma planları dahilinde oluşturulan ekiplere, her yıl İl Sağlık Müdürlüğünce belirli aralıklarla verilen ilk yardım eğitimini izledi, görevli personele acil durumlarda ilk yardımın önemine dikkat çekti.

Kaynak: Habermetre

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