Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığınca Kadın Çalışanlara KADES Uygulaması Tanıtıldı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında; Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarındaki 480 kadın çalışana yönelik, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında; Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarındaki 480 kadın çalışana yönelik, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ile ilgili bilgilendirme yapılmış olup, 150 kadın çalışanın telefonuna KADES uygulaması yüklemesine yardımcı olunmuştur.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bu tür faaliyetlere ve çalışmalara devam edilecektir.
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