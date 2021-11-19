Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığınca Kadın Çalışanlara KADES Uygulaması Tanıtıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında; Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarındaki 480 kadın çalışana yönelik, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ile ilgili bilgilendirme yapılmış olup, 150 kadın çalışanın telefonuna KADES uygulaması yüklemesine yardımcı olunmuştur.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bu tür faaliyetlere ve çalışmalara devam edilecektir.

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