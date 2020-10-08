Valilerin atışması sonrası Aksaray malaklısına talep arttı

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu ile Sivas Valisi Salih Ayhan arasında malaklı ve kangal köpeği için kullanılan 'Anadolu aslanı' ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten atışma sonrası malaklıya talep arttı.

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu ile Sivas Valisi Salih Ayhan arasında malaklı ve kangal köpeği için kullanılan 'Anadolu aslanı' ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten atışma sonrası malaklıya talep arttı. Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, "Valilerimizin diyalogları Aksaray malaklısına satış yönünden katkı sağladı. Talep arttı, önümüzdeki 3-5 ayda malaklı sıkıntısı çekeceğiz. Şu anda doğmamış yavrulara sipariş var" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, cüssesi ve boyuyla dikkat çeken, 'Aksaray malaklısı' olarak bilinen çoban köpeğinin Anadolu aslanı olduğu şeklinde sosyal medyada paylaşımda bulununca, Kangal köpeğiyle ünlü Sivas'ın Valisi Salih Ayhan ile karşı karşıya geldi. İki vali arasında gülümseten bir atışma yaşandı. Bu atışmanın ardından Aksaray malaklısına ilgi arttı.

Siparişlere yetişemediklerini belirten Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, şunları söyledi: "Bundan 15- 20 gün önce, Aksaray Valimizle, Sivas Valimiz arasındaki tatlı bir diyalogdan dolayı Kangal ve malaklı ırkları arasında atışmalar yaşandı. Bu diyaloglar Aksaray malaklısına satış yönünden katkı sağladı. Talep arttı, önümüzdeki 3-5 ayda malaklı sıkıntısı çekeceğiz. Şu anda doğmamış yavrulara sipariş var. Sivaslı hemşehrilerimize buradan sesleniyorum; Kangalımız da çok değerli bir köpek, buradan Sivas'a Aksaray malaklısı götürüyorlar. Oradaki Kangal köpekleri ve normal çoban köpekleriyle çiftleştiriyorlar. Bu köpekleri Kangal diye satıyorlar. Bu tarz olaylara dikkat etsinler. Sivaslı hemşehrilerimizin yerli ırkımız Kangala sahip çıkmalarını istiyorum. Çünkü o da bizim bir değerimiz. Akbaş da bir değerimiz, malaklı da bir değerimiz. Aksaray malaklısı dünyadaki çoban köpekleri içerisinde fiziki olarak en iri, en büyük köpeklerden bir tanesi ve belki emsali bile yoktur. Aramızda tatlı atışmalar olabilir; ama bunlar vatanımızın, Türkiye'mizin, Anadolu'muzun öz ve öz değerleri."

Aksaray malaklısının fiziki yapı olarak en büyük özelliğinin kafa yapısı olduğunu belirten Tıpırdamaz, "Gerdanından göz yapısına kadar burun kırığı, alt dudak, üst dudak, bunlar malaklının olmazsa olmaz özellikleridir. Gerdan her köpekte olmaz; ama malaklıda vardır. İyi bir Aksaray malaklısının ağzının kafasına göre küt olup, alt ve üst dudaklarının aşağıya doğru sarkık olması gerekir. Göz kapaklarının göz bebeklerine doğru düşük olması gerekir. 85-90 santimetre omuz başı yüksekliği olur, ayağa kalktığı zaman 1.90 ile 2 metre arasında yüksekliğe sahip olur. Aksaray malaklısı koyun sürüsünde kurt kovalar. Bu köpek fabrikalar, malikanelerin korumalarını yapar. Görevini büyük bir başarıyla yerine getiren köpeklerdir. Neye alıştırırsan o hareketi yapan çok değerli bir köpeğimizdir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ