Valilerin Adını Kullanarak İş Adamlarını Dolandıran 6 Kişi Tutuklandı

Valilerin adını kullanarak iş adamlarını dolandıran 6 kişi tutuklandı

Valilerin adını kullanarak 12 ilde telefonla iş adamlarını 551 bin TL dolandıran şebekeden 6 kişi tutuklandı

Şebeke lideri "Biz fakir fukaranın parasını almıyoruz. Zenginlerden alıp fakirlere veriyoruz. Suç işlemiyoruz" dedi



TEKİRDAĞ - Tekirdağ, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 12 ilde iş adamlarını arayıp kendilerini 'vali özel kalemi ve vali' olarak tanıtarak 2 ayda 551 bin TL dolandıran 8 kişilik çeteden 6 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde vali ve özel kalem müdürlerinin adını kullanarak iş adamlarını telefonla dolandırdıkları belirtilen şebekeyi çökertti. Tekirdağ'da bir müteahhidi telefonla arayarak para isteyen şahıslar, iş adamının durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne haber vermesiyle yakayı ele verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 2 aylık çalışma sonucu 12 vilayette dolandırıldığı ileri süren 10 mağdura ulaştı. Mağdurlarla yapılan görüşme sonucu şüphelilerinin İstanbul ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, bu adreslere düzenledikleri operasyonda şebeke lideri İ.K.'yı İstanbul Büyükçekmece'de, diğer şüpheliler ise Çorlu ilçesinde yakalandı. 2 adet otomobil, 1 adet tabanca, çok sayıda cep telefonu, telefon sim ve banka kartları, bankadan çekilen 40 bin TL nakit para ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Yakalanan zanlıların seçtikleri iş adamını telefonla arayıp, önce o ilin vali özel kaleminin adını kullanarak "Sayın valimiz sizinle görüşecek" deyip valiye aitmiş gibi bir cep telefonu numarası verdikleri, arayan iş adamıyla çete liderinin kendisini vali olarak tanıtarak, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması, hasta çocukların yurt dışında tedavisinin yapılması, şehit yakınlarına ev alınması gibi bahanelerle bir banka hesabı vererek para topladıklarını öğrenildi. Şebekenin bu yöntemle, Tekirdağ ve ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Samsun, Yozgat, Kayseri, Bursa, Düzce, Artvin, Ordu, Aydın ve Balıkesir Marmara Adasında 40 iş adamından 5 bin ila 85 bin lira arasında değişen miktarlara toplam 551 bin lira topladıkları tespit edildi.

Firari olduğu belirtilen E.İ.'nin yakalanması çalışmaları devam ediyor.