Valilerden Et Entegre Tesisinde İnceleme

Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile Samsun Valisi Osman Kaymak, Suluova'da özel bir firmaya ait et entegre tesisinde incelemede bulundular.

Suluova'nın önemli bir hayvancılık potansiyeli olduğunu belirten Vali Varol, "Tarıma dayalı sanayi ve diğer sektörlerde hizmet veren fabrikalar Suluova ekonomisi ve istihdamına önemli katkı sağlamaktadır. Bu katkıların daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Hayvancılık potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirebilmesi için besi organize sanayi bölgesinin çalışmalarının çok önemli olduğuna değinen Varol, "Modern hayvancılık yöntemleri ile çiftçilerimiz daha fazla gelir elde edebilecektir. Bu noktada et entegre tesislerimiz ülkemizin önemli bir kısmının et ihtiyacını karşılamakta ve bölgesinde de istihdama yüksek oranda katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Suluova'da daha önce kaymakam olarak görev yapan Samsun Valisi Kaymak da, "Önemli bir hayvancılık potansiyeline sahip olan Suluova için böyle bir tesis çok önemlidir. Bu tesis, bölgemizin et ihtiyacını karşılamasının yanı sıra istihdama da önemli katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

İncelemelere Suluova Kaymakamı Dr. Vural Karagül, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ile Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu da katıldı. - AMASYA