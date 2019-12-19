Valilerden Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret
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Valilerden Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyetler, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu.

19.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:32
Valilerden Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret

Valisi , Orhan Tavlı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyetler, 'nü ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu. 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan ve hızla yükselen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan heyet, köprü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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