Valiler Gaziantep İçin Bir Arada

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan 94 ülkeden bin 100 firmanın katıldığı 23. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep'in standında ziyaretçilerle bir araya geldi.

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB GAP BTK Başkanlığı ve Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) iş birliğiyle açılan standa fuar katılımcıları yoğun ilgi gösterirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Valisi Davut Gül de tüm ziyaretçileri standa davet etti. Fuarda, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ile birlikte GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Bay ve Kemal Delioğlu da yer aldı.

Fuar hakkında açıklamalar da bulunan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Tuncay Yıldırım, dünyanın en büyük turizm fuarlarında birisi olan EMITT Fuarı'nda turizmin iddialı şehri Gaziantep'in birlik içinde temsil edildiğine dikkat çekerek, "Biz her zaman Gazianteplilerin birlik ve beraberliğinden bahsediyoruz. Söz konusu Gaziantep olduğunda, yer, zaman, mekan fark etmeksizin bu şehir için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyor, ben değil biziz, Gaziantep'iz diyoruz. Bu fuarda da aynı şekilde Büyükşehir Belediyemizle, Valiliğimizle, TÜRSAB GAP BTK Başkanlığımızla GATOD'la birlik olduk ve Gazi şehrimizi belki de fuarın en dikkat çekici, göz alıcı ve lezzetli standıyla en güzel şekilde temsil ettik. Birlikte broşür dağıttık, kültürel zenginliklerimizi anlatarak filmler izlettik, yöresel lezzetlerimizi ikram ettik.Her alanda olduğu gibi turizm alanındaki iddiamızı da dile getirdik" dedi.

Yıldırım: Turizm için uçak seferlerinin artması şart

Her alanda olduğu gibi Gaziantep turizmi için de söylenecek her sözde, her faaliyette var olacaklarını ekleyen GTO Başkanı Yıldırım, Gazi şehrin turizmde çok daha iyi yerleri hak ettiğini söyledi.

Turizm alanında ilerlemeler kaydedildiğini belirten Yıldırım, "Son yıllarda turizm alanında ilerlemeler kaydediyoruz. Son olarak "Çingene Kızı" mozaiğimizin eksik parçalarının getirilmesi de bizleri ve hemşehrilerimizi çok mutlu etti, turizmde hareketlenme oluşturdu. Fakat Gaziantep gastronomisiyle beraber tarihi ve kültürel zenginlikleriyle çok daha iyi yerleri hak ediyor. Bizim bu zenginlikleri çok iyi bir şekilde analiz etmemiz ve o doğrultuda stratejik bir plan oluşturarak turizmdeki iddiamızı daha da güçlendirmeliyiz. Biz her fırsatta sorunlarımızı dile getiriyoruz. Gaziantep turizminin önündeki en büyük engellerden biri de uçak seferleri. Bu sorunu da çok güçlü bir şekilde her platformda dile getirdik. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile yaptığımız toplantıda, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Şurasında, son olarak da geçtiğimiz cumartesi şehrimize gelen Cumhurbaşkanımıza sunduğumuz raporla ısrarcı bir şekilde dile getirdik. Gördüğümüz kadarıyla bu sorun kısa bir süre içerisinde çözümlenecek, çözümlenene kadar da takipçisi olacağız" diye konuştu.

Fuarın tüm katılımcılar için verimli bir şekilde geçmesini dileyen Yıldırım, Gaziantep için emek harcayan, birlik ve beraberlik içinde hareket eden tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı. - GAZİANTEP

