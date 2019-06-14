Validen öğrencilere boğulmalara karşı uyarı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, karne dağıtım töreninde, çocukların dere, göl ve su kanallarında yüzmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde kentte 50 bin 59 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Öğrencilerin yaz tatilini iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Bilgin, bugün öğrenciler kadar veliler ile öğretmenlerin de heyecanlı olduklarını ifade etti.

Türk milletinin çalışkan olmaya ihtiyacının olduğunu aktaran Bilgin, "Öğrencilerimizin tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini diliyorum. Öğretmenlerimizde dinlenerek yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlanacaklar. Yaz tatilinde köyünüze, dedelerinize giderek ellerini öpün." dedi.

Öğrencilere uyarılarda bulunan Bilgin, "Yaz dönemlerinde ve özellikle okulların tatil olması dolayısıyla boğulma vakalarında da artış yaşanmakta, çocuklarımız, dere, göl ve su kanallarında yüzmemeleri gerekiyor. Yüzmek isteyen öğrencilerimiz velilerinin kontrolünde denizin güvenliği olduğu yerde eğlenebilirler." diye konuştu.

Halk oyunları ekibi gösterisinin ardından Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaynak: AA