Validen 'maske' denetimi: Esnaf ve vatandaşları tek tek uyardı
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Validen 'maske' denetimi: Esnaf ve vatandaşları tek tek uyardı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, korona virüs önlemleri kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske' denetimi yaptı.

Validen 'maske' denetimi: Esnaf ve vatandaşları tek tek uyardı
03.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:59

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, korona virüs önlemleri kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske' denetimi yaptı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla Kırıkkale Valiliğince, maske ve sosyal mesafe denetimleri sıklaştırıldı. Polisler, kentin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske ve sosyal mesafe' denetimi yapmaya devam ediyor. Vali Yunus Sezer'de vatandaşların en yoğun olduğu Zafer Caddesinde İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile birlikte maske denetimlerine katıldı. Esnafları da ziyaret eden Sezer, iş yerlerinde alınan tedbirleri yerinde denetledi. Kurallara uyulması ve duyarlı davranılması hususunda da uyarılarda bulundu. Maske takma zorunluluğunun olduğu alanlarda vatandaşları maske takma kuralına uyduğu görüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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