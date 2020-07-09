Validen Kritik Uyarı: Vaka Artışı Tehlikeli Boyuta Ulaşıyor
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Validen Kritik Uyarı: Vaka Artışı Tehlikeli Boyuta Ulaşıyor

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklama ile kentte vaka artışının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Validen Kritik Uyarı: Vaka Artışı Tehlikeli Boyuta Ulaşıyor
09.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:47

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklama ile kentte vaka artışının yüksek olduğuna dikkat çekti. İşte vali tarafından yapılan Gaziantep vaka artışı açıklaması yaptı.

Gaziantep Vaka Sayısı Yükseliyor!

Gaziantep Valisi Davut Gül Twitter hesabı üzerin açıklamalarda bulundu. Gül açıklamsında şu cümlelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor. Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor.

Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz. Gaziantep'te taziye ve asker uğurlama törenleri kesinlikle yasaktır. Askere gidecek gençlere sadece birinci derece akrabaları terminalde eşlik edebilirler. Konvoy yapıp korna çalan araçlar kent güvenlik sisteminde tespit edilmektedir.

Düğünler riskin en yüksek olduğu yerlerdir. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için mümkünse sade bir nikah yapın. Düğün yapacaklar mutlaka kaymakamlığa yazılı olarak bildirimde bulunmalı. Gündüz düğünleri 13.00-17.00, akşam düğünleri 20.00-23.00 saatleri arasında yapılmalıdır."

Kıymetli hemşehrilerim,

Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor!

Yasaklama Önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor!

Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz

— Davut GÜL (@gul_davut) July 8, 2020

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

8 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 208.938 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.282'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.172 toplam entübe hasta sayısının ise 406 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 187.511 olarak açıklandı.

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kfXdBmpiqY

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2020

Kaynak: Tamindir

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