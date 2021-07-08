Validen koruyucu ailelere teşekkür

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bir araya geldiği koruyucu ailelere teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bir araya geldiği koruyucu ailelere teşekkür etti.

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım Koruyucu Ailelerimiz ile Tekirdağ Valiliği'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım ailelerle tek tek ilgilenerek çocuklarla sohbet etti.

Kahvaltıda konuşan Vali Yıldırım, "Yarınlarımızı şekillendirecek olan çocuklarımıza mutlu ve sıcak bir aile ortamı sunan, çocuklarımızı anne ve baba şefkati ile büyüterek onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayan, siz değerli ailelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Vali Aziz Yıldırım'a kahvaltıda, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu ve İl Müftüsü İsmail İpek eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı