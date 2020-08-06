Validen korkutan uyarı
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Validen korkutan uyarı

Karabük Valisi Fuat Gürel, vatandaşların hassasiyetinin biraz daha artmasını isteyerek, "Çünkü belli kurallara uyulmadığı takdirde vaka sayısının artması ile beraber hastanede bir kısım insanlarımızı kaybetmeyle karşı karşıya kalacağız" dedi.

Validen korkutan uyarı
06.08.2020 19:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:37

Karabük Valisi Fuat Gürel, vatandaşların hassasiyetinin biraz daha artmasını isteyerek, "Çünkü belli kurallara uyulmadığı takdirde vaka sayısının artması ile beraber hastanede bir kısım insanlarımızı kaybetmeyle karşı karşıya kalacağız" dedi.

Vali Gürel, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde yer alan işyeri ve kafelerde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonunda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Vali Gürel, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun yayınlamış olduğu işletmelerin uyması gereken kurallar olduğunu, tüm işletmelerin kurallara kendilerini uygun hale getirdiğini söyledi. Biraz daha bilinç oluşturmak, artan vakalara dikkat çekmek adına Türkiye'de bütün denetim ekipleriyle birlikte sahalarda olduklarını ifade eden Gürel, "Vatandaşlarımızın hassasiyetinin biraz daha artmasını istirham ediyoruz. Çünkü belli kurallara uyulmadığı takdirde vaka sayısının artması ile beraber hastanede bir kısım insanlarımızı kaybetmeyle karşı karşıya kalacağız. Bir taraftan da almış olduğumuz kısıtlama tedbirlerini arttırmak zorunda kalacağız" dedi.

Toplumun bütününü koruyabilmek için özellikle herkesin kendi tedbirini alması gerektiğini aktaran Vali Gürel, "Daha sonra sevdiklerini koruması onu da toplumun bütününde yaygınlaşması gerekir. Yani ferdi tedbirler toplumun bütününü korumasını beraberinde getiriyor. İnşallah bu denetimlerimiz, vatandaşlarımızın dikkatinin çekilmesi, bilinçli, duyarlı olmamızı sağlayacak ve Türkiye çapında, ilimizde vaka sayılarında görünür bir seviyede azalma olacaktır" diye konuştu.

"Bir kısım lokal tedbirler almaktan geri kalmayacağız"

Çok afaki vaka artışlarında bir kısım lokal tedbirler almaktan geri kalmayacaklarını vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"Baştan beri valilikler karar alıyor. Ancak ülke bütün yönetildiği için her ilin kendi kafasına göre diğer illeri etkileyecek kararlar alması, özellikle üretim, sağlık ve sanayi etkileyecek sorunlar doğurabilir. Onun için ülke bir bütün olarak yönetilmektedir. Tedbirler bir bütün olarak alınmaktadır. İlin vaka sayısına göre, durumuna göre lokal, diğer illere etkilemeyen kararlara elbette alabiliriz. Dediğim gibi aldığımız karar diğer ileride etkiliyorsa ona da merkezi hükümetin telkinlerine ihtiyaç var. Şuan için ilimiz diğer illerden farklı bir durumda değil. Bütün illerde benzerlik durumu söz konusu. Biz tabi burada tedbirlerimizi alıyoruz. Denetim ekiplerimiz denetimlerini yapıyorlar. Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerimiz çalışmalarını çok dikkatli bir şekilde yapıyorlar. Bu manada bir sorunumuz yok. Ancak çok afaki vaka artışlarında tabii ki yerelde de bir kısım lokal tedbirler almaktan geri kalmayacağız. Onun da gereğini yaparız."

Bayramdan sonra vakalarda artış

"Karabük'te de bayramın hemen ikinci gününden itibaren vaka sayımızda bir artış oldu" diyen Vali Gürel, şunları söyledi:

"Aslında 1 Haziran itibariyle, kontrollü sosyal hayata geçilmesi ile beraber bir kısım alınan yasaklama kararlarının yada büyükşehirlerden özellikle bizim gibi illere gelmelerden kaynaklı vaka sayılarında gözle görülür bir artış oldu. Bayram öncesi azalışa geçmişti. Bayram süresince de artma devam etti. Çünkü ilimize 20 bin üzerinde araç geldiğini tahmin ediyoruz. Bunları 2 ila 3'le çarptığımızda çok daha yüksek rakamların olduğunu biliyoruz. Birkaç gün daha bunları gözlemleyeceğiz. Bir hafta, 10 gün içerisinde vaka sayılarında nasıl bir oynama olduğunu takip edeceğiz. Eğer aşırı bir artış ortaya çıkarsa tabii ki de bir takım tedbirleri planlayabiliriz. Ama şu anda kontrolümüz altında. Hastanemizi zorlayacak bir durum söz konusu değil. Vaka sayılarımız da belli bir artış var ama bizi zorlayacak bir artış değil." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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