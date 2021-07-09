Validen kentin sevilen simasına sürpriz
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Validen kentin sevilen simasına sürpriz

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Validen kentin sevilen simasına sürpriz Sivas Valisi Salih Ayhan, daha önce hiç doğum günü kutlanmamış kentin sevilen simalarından Levent Oval'ın (Levent Abi) doğum gününü kutladı Sivas Valisi Salih Ayhan, daha önce hiç doğum günü kutlanmamış kentin sevilen simalarından Levent Oval'ın (Levent...

Validen kentin sevilen simasına sürpriz

Sivas Valisi Salih Ayhan, daha önce hiç doğum günü kutlanmamış kentin sevilen simalarından Levent Oval'ın (Levent Abi) doğum gününü kutladı

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, daha önce hiç doğum günü kutlanmamış kentin sevilen simalarından Levent Oval'ın (Levent Abi) doğum gününü kutladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın renkli ve sevilen simalarından Levent Oval'a (Levent Abi) doğum gününü kutlama sözü vermişti. Vali Ayhan sözünü tuttu ve doğum günü hiç kutlanmayan Oval'a sürpriz yaptı. Vali Salih Ayhan levent oval ile çekilen fotoğrafının bulunduğu özel bir pasta yaptırdı. Daha sonra Valilik makamında düzenlenen sürprize Oval geldi. Büyük bir sevinç yaşayan Levent Oval pastasının mumunu üfledi. Mutluluğu gözlerinden okunan Oval Vali Salih Ayhan'a sarılarak teşekkür etti. Doğum günü sürprizine Levent Oval'ın annesi, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Sivaslı dizi ve film oyuncusu Ömer Kurt katıldı.

Vali Ayhan daha öncede Oval'ın makam otosuna binme, protokol tribününde oturma ve bilek güreşi isteklerini de geri çevirmemişti. Sosyal medyada videoları paylaşılan Oval'ın on binlerce takipçisi bulunuyor.

Validen kentin sevilen simasına sürpriz
Validen kentin sevilen simasına sürpriz
Validen kentin sevilen simasına sürpriz
Validen kentin sevilen simasına sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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